В Харькове раздался взрыв после объявления воздушной тревоги

В Харькове на востоке Украины раздался взрыв. Об этом со ссылкой на собственных корреспондентов сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram.

Взрыв прогремел в Харькове 5 июня около 15:00. В каком именно районе города он произошел, не уточняется. Информация о получивших повреждения объектах также отсутствует.

По данным карты Министерства цифровой трансформации Украины, взрыв раздался в Харькове после объявления воздушной тревоги в Харьковской области. Она действует на территории региона примерно с 14:30.

4 июня стало известно о взрыве в Сумской области Украины. Он произошел на фоне воздушной тревоги.

Позднее появилась информация, что в Сумской области взрыв раздался в Конотопе. По словам мэра города Артема Семенихина, в результате «прилета» повреждения получила производственная инфраструктура.