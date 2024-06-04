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20:15, 4 июня 2024Бывший СССР

В Сумской области сообщили о повреждении производственной инфраструктуры

Семенихин: в Конотопе Сумской области поражена производственная инфраструктура

В Конотопе Сумской области была повреждена производственная инфраструктура. Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«У нас произошел "прилет"(...), была поражена производственная инфраструктура нашего города», — рассказал Семенихин.

Какой именно объект получил повреждения, не уточняется. Информация о степени разрушения предприятия также отсутствует.

По словам главы города, в результате никто не пострадал. Семенихин добавил, что в Конотопе было ограничено движение общественного транспорта.

Днем 4 июня в Сумской области прогремел взрыв. Он раздался в городе Конотоп после объявления в регионе воздушной тревоги.

Утром во вторник также стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в Днепропетровске. Информацию об этом подтвердил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

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      Екатерина Грищенко
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