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09:45, 4 июня 2024Бывший СССР

В Днепропетровске повреждены объекты инфраструктуры

Глава Днепропетровской ОВА Лысак: в городе повреждены объекты инфраструктуры

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Днепропетровске были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале заявил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

При этом он не уточнил, какие именно объекты были повреждены. Кроме того, по его словам, произошел пожар.

Утром 4 июня сообщалось о взрывах в Днепропетровске. По информации Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в пяти регионах страны. В Днепропетровской области предупредительные сигналы звучали с 04:57 по московскому времени.

Ранее стало известно, что взрыв в Никополе Днепропетровской области Украины повредил объект инфраструктуры. Уточнялось, что были разбиты десять солнечных панелей и газопровод.

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      Кристина Есикова
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