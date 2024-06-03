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18:57, 3 июня 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области Украины взрыв повредил объект инфраструктуры

Глава Днепропетровской ОВА: в Никополе взрыв повредил объект инфраструктуры
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Взрыв в Никополе Днепропетровской области Украины повредил объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в Telegram.

«Повреждены инфраструктурный объект (...). Разбиты десять солнечных панелей и газопровод», — рассказал он.

По словам Лысака, помимо Никополя взрывы прогремели в Мировской, Марганецкой, Червоногригоровской и Покровской общинах, а также в Криворожском районе. В результате происшествий никто не пострадал.

В ночь на 3 июня стало известно о серии взрывов в Харькове.

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      Александр Курбатов
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