«Общественное»: серия взрывов прозвучала в Харькове

Серия взрывов прозвучала в Харькове, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир украинского телеканала «Общественное».

«В Харькове прозвучала серия взрывов», — отметили журналисты.

Накануне, 2 июня, военный корреспондент Александр Коц сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали контрнаступательную операцию. Киев сейчас пытается подавить управление группировкой войск «Север», отметил он.

10 мая стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России перешли к масштабным наступательным действиям в Харьковской области. Глава подчиненной Киеву военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что на ряде участков линии соприкосновения идут бои.