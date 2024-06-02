Военкор Коц доложил о начале первого этапа контрнаступления украинской армии

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали контрнаступательную операцию. Он отметил, что в настоящее время идет первый этап контрнаступления украинской армии.

Противник сейчас пытается подавить управление группировкой войск «Север». Разрешение на удары западной высокоточкой по приграничью получено и тут же начало реализовываться Александр Коц Военный корреспондент

По его словам, украинские войска уже дважды атаковали Белгородскую область американской реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS. «Причем каждый раз две волны. Первая — осколочно-фугасные реактивные снаряды. Вторая — кассетные. С расчетом на увеличение жертв в точке предполагаемого попадания», — подчеркнул военкор. По его словам, российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно поражает цели.

ВСУ начали использовать западное оружие для ударов по России

Военный корреспондент Евгений Поддубный 1 июня сообщил, что армия Украины начала использовать вооружение западного производства для ударов по российским территориям. По его словам, система ПВО России уничтожила в небе над Белгородской областью более десяти ракет.

Поддубный подчеркнул, что украинскими войсками используется западное оружие для ударов по «старой» территории России. Военкор показал обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS. По его словам, боевое применение этого типа вооружения невозможно без западных военных специалистов. «Можно исключить "самодеятельность" киевского режима», — сказал он. По мнению военкора, это согласованная с «западными кураторами» атака.

Силы ПВО уничтожили снаряды, но сам факт попытки удара говорит о том, что в Вашингтоне решили пойти на новый виток эскалации. Это прямое участие НАТО в боевых действиях против нашей страны Евгений Поддубный Военный корреспондент

На Украине заявили о наступлении России на харьковском направлении

29 мая начальник Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил, что Вооруженные силы России готовят наступление на золочевском направлении. По его словам, активизация Российской армии «вызывает обеспокоенность». Он отметил, что в связи с этим местные власти готовят эвакуацию населения близлежащих населенных пунктов.

Министр обороны России Андрей Белоусов ранее обозначил протяженность отступления ВСУ а важных участках в Харьковской области. По его словам, украинские войска отошли на 8-9 километров. Белоусов подчеркнул, что под контроль российской армии в 2024 году перешло 880 квадратных километров территории.

Группировки российских войск вытесняют противника с занимаемых позиций. Продвижение идет на всех тактических направлениях Андрей Белоусов Министр обороны России

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, в свою очередь, рассказал о росте потерь ВСУ на харьковском направлении из-за низкой служебной дисциплины. «Потери возникают в связи с низким уровнем дисциплины, психическими расстройствами, частыми случаями употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ», — добавил он.