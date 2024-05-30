В ЛНР рассказали о росте потерь ВСУ на харьковском направлении

Марочко: у ВСУ на харьковском направлении наблюдается рост небоевых потерь

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за низкой служебной дисциплины на харьковском направлении наблюдается рост числа небоевых потерь. Об этом в Telegram сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Потери возникают в связи с низким уровнем дисциплины, психическими расстройствами, частыми случаями употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ», — рассказал военный.

Он отметил, что этим фактом объясняется высокая концентрация на направлении специалистов широкого психологического профиля, которых ранее стали массово свозить в Харьковскую область. Психологам поставлена задача проводить психологическую работу с солдатами ВСУ.

Ранее украинский пленный Николай Перепаленко рассказал о настроениях ВСУ под Харьковом. По его словам, не все украинские военные хотят защищать областной центр. Он пожаловался на нехватку боеприпасов и игнорирование командованием просьб о помощи