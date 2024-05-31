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10:44, 31 мая 2024Россия

Министр обороны обозначил протяженность отступления ВСУ в Харьковской области

Белоусов заявил, что ВСУ отступили на 8-9 километров в Харьковской области

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министр обороны России Андрей Белоусов обозначил протяженность отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на важных участках в Харьковской области. По его данным, украинские военные отошли на 8-9 километров, передает ТАСС.

Глава оборонного ведомства отметил, что под контроль российской армии в 2024 году перешло 880 квадратных километров территории.

«Группировки российских войск вытесняют противника с занимаемых позиций. Продвижение идет на всех тактических направлениях», — пояснил Белоусов в ходе выступления на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

Российский министр также указал, что благодаря профессиональным действиям российских военных в течение мая были освобождены 28 населенных пунктов.

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      Анна Щербакова
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