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10:43, 31 мая 2024Россия

Белоусов раскрыл потери ВСУ за месяц

Белоусов заявил, что в мае ВСУ потеряли более 35 тысяч военнослужащих

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В мае Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) более 35 тысяч военнослужащих. Данные об этом раскрыл глава Минобороны России Андрей Белоусов, пишет РИА Новости.

Он добавил, что Украина также потеряла 2700 единиц вооружения, в том числе 290 танков и боевых бронемашин, среди которых четыре Abrams и семь Leopard.

Белоусов добавил, что с января 2024 года Россия взяла под контроль 8080 квадратных километров территории в зоне СВО. По его словам, в Харьковской области ВСУ отступили на расстояние до девяти километров.

ЖЗЛ
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