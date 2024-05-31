Белоусов раскрыл потери ВСУ за месяц

Белоусов заявил, что в мае ВСУ потеряли более 35 тысяч военнослужащих

В мае Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) более 35 тысяч военнослужащих. Данные об этом раскрыл глава Минобороны России Андрей Белоусов, пишет РИА Новости.

Он добавил, что Украина также потеряла 2700 единиц вооружения, в том числе 290 танков и боевых бронемашин, среди которых четыре Abrams и семь Leopard.

Белоусов добавил, что с января 2024 года Россия взяла под контроль 8080 квадратных километров территории в зоне СВО. По его словам, в Харьковской области ВСУ отступили на расстояние до девяти километров.