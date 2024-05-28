Путин оценил действия ВСУ на поле боя

Президент Путин заявил, что у ВСУ не получается переломить ситуацию на поле боя

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получается переломить ситуацию на поле боя. С такой оценкой выступил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан. Мнение российского лидера привело ТАСС.

Президент России подчеркнул, что чем больше будет попыток переломить ситуацию на поле боя, тем больше будет потерь у украинской армии.

По словам Путина, трагедия Украины состоит в том, что ее власти не считают бойцов ВСУ своими людьми.

До этого глава государства рассказал, что Россия готова продолжать переговоры по Украине на основе, заложенной в Стамбуле. Он напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговорного процесса.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций состоялись во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта 2022 года. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО.