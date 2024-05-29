На Украине заявили о наступлении России на харьковском направлении

Начальник ХОВА Синегубов: ВС РФ готовят наступление на золочевском направлении

Вооруженные силы России (ВС РФ) готовят наступление на золочевском направлении. Об этом заявил начальник Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, его слова приводит Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Он отметил, что активизация Российской армии «вызывает обеспокоенность». В связи с этим местные власти готовят эвакуацию населения близлежащих населенных пунктов.

Ранее украинский пленный Николай Перепаленко рассказал о настроениях ВСУ под Харьковом. По его словам, не все украинские военные хотят защищать областной центр. Он также пожаловался на нехватку боеприпасов и игнорирование командованием просьб о помощи.

До того глава Донецкой народной республики Денис Пушилин раскрыл подробности военных действий близ Харькова. Он рассказал, что задачи взятия города под контроль на данный момент не стоит.