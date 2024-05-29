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18:32, 29 мая 2024Бывший СССР

Пушилин раскрыл подробности военных действий близ Харькова

Пушилин: задача взятия под контроль Харькова сейчас не стоит

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин раскрыл подробности боевых действий близ Харькова, заявив, что задачи взятия города под контроль на данный момент не стоит, передает ТАСС.

«Если руководствоваться тем, что заявлял наш президент, то такой задачи на данный момент не стоит», — заявил Пушилин.

По его словам, сейчас стоит важный вопрос создания санитарной зоны для обеспечения безопасности территории Российской Федерации.

Ранее Пушилин заявил, что величина санитарной зоны на приграничных территориях Украины зависит от дальности переданного Киеву оружия. По его словам, чем большей дальностью обладает переданное Украине оружие, тем дальше российские войска пройдут вглубь территории страны.

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