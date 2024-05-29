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18:38, 29 мая 2024Бывший СССР

Пушилин назвал критерий санитарной зоны на Украине

Пушилин: величина санитарной зоны зависит от дальности переданного Киеву оружия

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Величина санитарной зоны на приграничных территориях Украины зависит от дальности переданного Киеву оружия. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, сообщает РИА Новости.

Пушилин ответил на вопрос об оптимальной величине санитарной зоны на харьковском направлени. По его словам, чем большей дальностью обладает переданное западными странами Украине оружие, тем глубже российские войска пройдут вглубь территории страны.

«Все должно быть пропорционально», — отметил глава ДНР. Он подчеркнул, что речь идет прежде всего о создании санитарной зоны.

Ранее Пушилин раскрыл подробности военных действий близ Харькова. Он рассказал, что задачи взятия города под контроль на данный момент не стоит.

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      Юрий Леонов
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