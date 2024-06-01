ВСУ начали бить по России западным оружием, заявил военкор. Ранее ПВО уничтожила более 10 ракет над Белгородом

Поддубный: ВСУ начали использовать HIMARS для ударов по старым территориям РФ

Армия Украины начала использовать вооружение западного производства для ударов по территории России. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

По его словам, система противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожила в небе над Белгородской областью более десяти ракет.

Военкор показал обломки РСЗО HIMARS

Военкор написал, что противник использует западное оружие для ударов по «старой» территории России и показал обломки снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS.

Боевое применение этого типа вооружения невозможно без западных военных специалистов. Можно исключить «самодеятельность» киевского режима Евгений Поддубный военный корреспондент

Он предположил, что это согласованная с «западными кураторами» атака. «Силы ПВО уничтожили снаряды, но сам факт попытки удара говорит о том, что в Вашингтоне решили пойти на новый виток эскалации. Это прямое участие НАТО в боевых действиях против нашей страны», — отметил Поддубный.

Путин предупреждал Запад о последствиях эскалации конфликта на Украине

28 мая президент России Владимир Путин, комментируя призывы стран НАТО разрешить Киеву бить по российской территории западным оружием, предупредил о последствиях эскалации конфликта на Украине. По его словам, представители стран Североатлантического альянса должны отдавать отчет, с чем они играют.

Ну так вот эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны отдавать себе отчет, с чем они играют (...) Это серьезные вещи, и мы самым внимательным образом наблюдаем за этим Владимир Путин президент России

Более десяти стран разрешили ВСУ использовать свое оружие для ударов по России

Известно, что уже более десяти стран Запада разрешили ВСУ бить своим оружием по российской территории. Среди них — Дания, Великобритания, Польша, Швеция, Нидерланды, Латвия, Финляндия, Франция, Чехия, Эстония, Литва, Канада и Германия.

Украинская армия получила от западных партнеров танки Abrams, Leopard 2 и Challenger 2, боевые машины пехоты Marder и M2 Bradley, зенитную самоходную установку Gepard, зенитные ракетные комплексы IRIS-T и Patriot, буксируемую гаубицу M777, самонаводящиеся ракеты Brimstone, самоходную артиллерийскую установку PzH 2000, РСЗО HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow и тактические ракеты ATACMS. Также ей хотят передать ракеты большой дальности Taurus.