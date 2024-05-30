Дания одобрила удары своими F-16 по России. Уже 13 стран разрешили Украине бить своим оружием по российской территории

Дания разрешила Украине ударить по РФ с помощью истребителей F-16

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут использовать переданные Копенгагеном многофункциональные истребители четвертого поколения F-16 для ударов по военным целям в России.

Он отметил, что это не новая позиция страны, данное условие обсуждалось с самого начала.

Когда мы обсуждали это с нашим комитетом по иностранным делам в парламенте, мы с самого начала четко дали понять, что это часть самообороны, чтобы было возможно также атаковать военные объекты на территории России Ларс Лекке Расмуссен глава МИД Дании

В августе 2023 года Дания пообещала поставить ВСУ 19 F-16. Тогда президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что украинские пилоты начали обучение по управлению данным истребителем. Также поставить Киеву эти самолеты обязались Нидерланды, Норвегия и Бельгия. Первую партию машин страна может получить уже этим летом.

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В России предупредили об ответе на использование Украиной F-16

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предупредил, что Вооруженные силы России будут уничтожать переданные Украине истребители F-16 на местах их базирования.

«Я считаю, что это будет правильно. А дальше мы учтем все действия разных стран, когда будем подводить итоги», — заявил Чепа.

В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса.

Все действия, направленные на укрепление военной составляющей киевского режима, в конечном счете ведут только к одному — к увеличению количества жертв и к затягиванию военного конфликта Дмитрий Медведев заместитель председателя Совбеза России

Уже 13 стран разрешили Украине бить своим оружием по российской территории

Западные политики ведут споры, стоит ли разрешать Украине наносить удары по территории России своим оружием. За уже выступили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и еще 13 стран, включая Данию.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что действия украинских военных являются «их делом», а также добавил, что гордится тем, что Лондон первым предоставил Украине оружие большей дальности.

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В свою очередь, замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик заявил, что у Киева нет ограничений на использование переданного ему вооружения для ударов по объектам на территории РФ.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону путем боевых действий, которые направлены против «территории противника», пока это соответствует законам ведения военных конфликтов.

Исполняющая обязанности главы Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что Амстердам поддерживает осуществление ВСУ ударов западным оружием по территории России и никогда не исключал такой возможности.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил об отсутствии причин препятствовать Украине наносить удары по территории России.

Министр обороны Финляндии Антти Хакканен также сообщил о праве ВСУ применять предоставленное им оружие для атаки целей на территории России.

Президент Франции Эммануэль Макрон между тем считает нужным разрешить Киеву «нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых наносятся удары по Украине».

Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал логичным использование Украиной поставляемого из-за рубежа оружия. А министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал остальные страны Запада разрешить Киеву наносить удары по территории России. С таким же призывом выступил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, в свою очередь, заметила, что страна не ставила конкретных условий Украине по использованию поставленного оружия

Германия, которая ранее выступала против, поменяла свое мнение по данному вопросу. 29 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что у Украины есть все возможности сделать это в соответствии с международным правом.

