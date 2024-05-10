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18:04, 10 мая 2024Наука и техника

Украина получит первые F-16 летом

Reuters: Украина получит первые истребители F-16 в июне-июле

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Воздушные силы Украины могут получить первые истребители F-16 Fighting Falcon американского производства в июне-июле. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного источника на Украине.

Собеседник агентства не уточнил, какая страна передаст летом самолеты. Поставить Киеву F-16 обязались Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия.

Легкий истребитель четвертого поколения F-16 совершил первый полет в 1974 году. Самолет модификации F-16C Block 52 получил двигатель Pratt & Whitney F100-PW-229 с бесфорсажной тягой 7900 килограмм-сил. Истребитель может нести различное вооружение, включая крылатые ракеты AGM-158 JASSM и корректируемые бомбы JDAM.

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Ранее в мае депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщил, что российские самолеты фронтовой авиации превосходят американские истребители F-16, которые обещают поставить Киеву.

В том же месяце депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что первые F-16 могут прибыть на Украину летом.

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      Даниил Иринин
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