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08:56, 7 мая 2024Бывший СССР

На Украине допустили получение первых F-16 уже в июле

Депутат Рады Гончаренко: Украина может получить первые F-16 уже в июле

Фото: David Swanson / Reuters

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже в июле. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гончаренко допустил получение первых F-16 в июле и добавил, что получил данные о сроке выпуска украинских пилотов для этих машин. По его словам, военные будут готовы управлять истребителями к концу мая.

Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш заявил, что первые самолеты F-16 Киев получит приблизительно после Пасхи. В этом году она отмечалась 5 мая.

В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин отмечал, что первая партия F-16 прибудет в страну летом 2024 года вместе с группой обученных пилотов.

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      Марина Совина
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