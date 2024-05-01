В ВСУ назвали дату появления F-16 на Украине

Спикер ВС ВСУ Евлаш: истребители F-16 могут появиться на Украине после Пасхи

Первые американские истребители F-16 поставят на Украину приблизительно после Пасхи. Дату появления первых самолетов-бомбардировщиков из США назвал спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш, передает Telegram-канал «Политика страны».

«Конечно, мы не загадываем все эти сроки, уже несколько раз эта дата менялась. Поэтому мы ждем. Наша задача — работать с тем, что нам предоставят, мы не несем ответственности за поставки напрямую, это вопрос высшего военно-политического руководства», — говорится в публикации.

Он добавил, что, когда американские самолеты появятся в стране, командование ВСУ обязательно расскажет об этом общественности.

Ранее подробностями о поставках истребителей F-16 Украине поделился председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. По его словам, западные страны не только передадут самолеты но и подготовят летчиков, обслуживающий персонал.