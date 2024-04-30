В США раскрыли подробности о поставках F-16 Украине

Пентагон: Запад поставит Украине F-16 вместе со всеми вооружениями к ним

Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Чарльз Браун поделился подробностями о поставках истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине. Его слова приводит ТАСС.

Браун раскрыл подробности о поставках F-16 Украине и подчеркнул, что западные страны не только передадут самолеты но и подготовят летчиков, обслуживающий персонал. Кроме того, Киев получит идущие в комплекте к истребителям системы вооружений.