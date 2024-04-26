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15:33, 26 апреля 2024Мир

Пентагон назвал сроки прибытия F-16 и обученных пилотов на Украину

Шеф Пентагона Остин: самолеты F-16 и обученные пилоты прибудут на Украину летом

Фото: Bart Biesemans / Reuters

Первая партия истребителей F-16 прибудет на Украину летом 2024 года вместе с группой обученных пилотов. Такие сроки назвал министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РИА Новости.

«В этом году на Украину начнет поступать более эскадрильи безвозмездно переданных самолетов F-16, а также пилоты и эксплуатационный персонал, обученные членами этой контактной группы», — заявил шеф Пентагона.

В конце февраля сообщалось, что первая группа летчиков Вооруженных сил Украины в составе четырех человек закончит обучение в США на истребителях F-16 к лету.

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      Елизавета Мытарева
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