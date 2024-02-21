Первые пилоты ВСУ закончат обучение в США на F-16 к лету

CNN: первая группа летчиков ВСУ в США освоит истребители F-16 к лету

Первая группа летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе четырех человек закончит обучение на истребителях F-16 к лету. Об этом сообщил телеканал CNN, сославшись на представителя Национальной гвардии штата Аризоны Эрин Хэнниган.

По словам Хэнниган, первая группа летчиков начала подготовку в середине октября. По информации Пентагона, пилоты cмогут освоить F-16 за несколько месяцев.

Хэнниган также сообщила, что вторая группа летчиков ВСУ приступила к обучению в январе, а третья в данный момент проходит языковую подготовку, необходимую для работы с американскими истребителями нового поколения. Ожидается, что все три группы завершат обучение в период с мая по август, однако точные сроки будут зависеть от хода подготовки.

Ранее сообщалось, что в 2024 году США обучит 12 украинских пилотов управлению истребителями F-16, которые Украина может получить к июню.