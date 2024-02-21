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04:08, 21 февраля 2024Мир

США в 2024 году обучат 12 пилотов ВСУ управлению F-16

США в 2024 году обучат 12 украинских пилотов управлению истребителями F-16

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Соединенные Штаты в 2024 году обучат 12 пилотов ВСУ управлению истребителями F-16. Их тренировки закончатся в период с мая по август, рассказал РИА Новости представитель американских Военно-воздушных сил.

«Военно-воздушные силы должны подготовить 12 украинских пилотов в 2024 финансовом году. Все они выпустятся между маем и августом», — сказано в сообщении.

Также стало известно, что Вооруженные силы Украины могут получить истребители F-16 в июне 2024 года. О том, что новые истребители Украина сможет увидеть летом, говорит график, подтвержденный чиновниками Евросоюза на конференции по безопасности в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что Вооруженным силам Украины не позволят разместить переданные Киеву американские истребители F-16 на базах и аэродромах стран НАТО.

Также сообщалось, что на Украине началась подготовка инфраструктуры для приема американских истребителей. Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны, Киев консультируют западные инженеры.

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      Марина Совина
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