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10:46, 6 февраля 2024Бывший СССР

Украина занялась подготовкой инфраструктуры для приема F-16

Глава СНБО Данилов: Украина подготавливает инфраструктуру для истребителей F-16

Фото: NTB / Ole Berg-Rusten / Reuters

На Украине занимаются подготовкой инфраструктуры для приема американских истребителей F-16. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов, его слова приводит РИА Новости.

«Инфраструктура готовится, партнеры предоставляют нам максимальную помощь. Не будем говорить, где именно и какая инфраструктура, но это комплексная работа, все идет по графику и по плану», — сказал он.

25 января спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат признал, что Киев не смог бы принять истребители F-16, даже если бы их передали европейские союзники. Он объяснил, что сейчас в стране отсутствует необходимая для обслуживания самолетов инфраструктура, а также нет пилоты, способные управлять этой техникой.

Позднее командующий объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев проинформировал, что Украина ждет в скором времени поставки F-16 с ракетами дальностью до 500 километров. При этом он не уточнил тип ракет, которые могут быть переданы.

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      Кристина Есикова
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