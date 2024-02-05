На Украине заявили о поставках F-16 с ракетами дальностью до 500 километров

Генерал ВСУ Наев: Украина ждет F-16 с ракетами дальностью до 500 километров

Украина ждет в скором времени поставки истребителей F-16 с ракетами дальностью до 500 километров. Об этом заявил командующий объединенными силами Вооруженных сил республики (ВСУ), генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет УНИАН.

Наев выступил с заявлением в обращении в честь годовщины создания командования. Он отметил роль переданного западного оружия для ВСУ, в частности, РСЗО М142 HIMARS и М270 MLRS, а также ЗРК средней дальности NASAMS, IRIS-T и Patriot.

«В дальнейших пакетах военной помощи Украина ждет самолеты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300-500 километров, что позволит силам обороны Украины добиться еще больших успехов на поле боя», — заявил генерал. При этом он не уточнил тип ракет, которые могут быть переданы ВСУ.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве не видят угрозы срыва поставок F-16 от Дании. По словам Кулебы, решение о передаче Киеву западных истребителей было историческим шагом.