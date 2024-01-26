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20:28, 26 января 2024Бывший СССР

В МИД Украины оценили перспективу получения истребителей F-16 от Дании

Кулеба: в Киеве не видят угроз срыва поставок Данией истребителей F-16

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Дания соблюдает заключенные с Украиной договоренности о поставках самолетов F-16, и в Киеве не видят угрозы срыва программы. Перспективу получения истребителей оценил глава Министерства иностранных дел (МИД) республики Дмитрий Кулеба, передает «Интерфакс-Украина».

«Пока нет угроз срыва этой программы. Это означает, что Дания придерживается своего слова, и самолеты F-16, которые Дания первой пообещала Украине, будут в нашем воздушном пространстве», — сказал министр.

По словам Кулебы, решение о передаче Киеву западных истребителей было историческим шагом. Он подчеркнул, что «все идет по плану».

Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал, что Украина не смогла бы принять истребители F-16 даже в случае их передачи западными союзниками. По его словам, в стране отсутствует необходимая для обслуживания самолетов инфраструктура, а также нет пилотов, способных управлять данной техникой.

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      Алевтина Запольская
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