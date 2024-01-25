На Украине признали невозможность разместить западные F-16

Игнат: на Украине нет необходимой инфраструктуры для обслуживания F-16

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада» признал, что Киев не смог бы принять истребители F-16, даже если бы их передали европейские союзники.

По его словам, европейские лидеры неоднократно говорили о готовности передать самолеты Украине, однако этот вариант не подходит для республики. «Нам нужно, чтобы они работали, прикрывали воздушное пространство», — отметил он.

Игнат объяснил, что сейчас в стране отсутствует необходимая для обслуживания F-16 инфраструктура, а также нет пилотов, способных управлять данной техникой. «Партнеры готовы передавать нам технику, но вопрос в том, чтобы на Украине все было готово, чтобы она [техника] работала», — добавил он.

Конкретных сроков, когда страна сможет принять западные самолеты, Игнат не назвал.

Ранее Игнат заявил, что ВСУ не могут получить от западных партнеров большое количество F-16 и средств противовоздушной обороны сразу из-за высокого риска их уничтожения российскими силами.