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00:18, 21 января 2024Бывший СССР

На Украине объяснили задержки с поставками F-16

Спикер ВСУ Игнат: F-16 не завозят на Украину из-за риска их уничтожения Россией

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не может получить от западных партнеров большое количество истребителей F-16 и средств противовоздушной обороны (ПВО) сразу из-за высокого риска их уничтожения российскими силами. Так объяснил задержки с поставками спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью журналу «Фокус».

«Мы не можем сразу у них взять огромное количество ракет и хранить их где-то там рядом», — отметил он. Игнат признал, что российская разведка работает и «рано или поздно» узнает места их хранения. В связи с этим, добавил он, нет большого смысла размещать в стране полные склады с боеприпасами.

Игнат подчеркнул, что Украина начнет получать истребители F-16, «когда будет все для этого готово». В частности, пилоты, обслуживающий персонал, аэродромная инфраструктура и другое.

Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Запад откладывает поставки F-16 на Украину из-за сомнений в успехе ВСУ.

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