Риттер: Запад откладывает поставки F-16 на Украину из-за сомнений в успехе ВСУ

Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер объяснил, почему западные страны откладывают поставки истребителей F-16 Украине. об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Риттер подчеркнул, что поставки F-16 на Украине не станут сюрпризом для российских военных, поскольку у них есть способ справиться с ним. По мнению аналитика, Запад откладывает передачу истребителей из-за сомнений в успехе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Думаю, что и Запад знает, что Россия решит этот вопрос. Вот почему, на мой взгляд, Дания и Нидерланды недавно отложили поставку F-16 на шесть месяцев», — объяснил он.

Ранее издание Berlingske опубликовало материал о том, что Дания поставит Украине истребители F-16 на полгода позже планировавшегося. Впоследствии советник командования воздушных сил ВСУ усомнился в задержке поставок.

8 января заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк рассказал, что в стране началась подготовка аэродромов для использования западных истребителей.