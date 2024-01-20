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07:21, 20 января 2024Мир

В США объяснили откладывание поставок F-16 Украине

Риттер: Запад откладывает поставки F-16 на Украину из-за сомнений в успехе ВСУ

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер объяснил, почему западные страны откладывают поставки истребителей F-16 Украине. об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Риттер подчеркнул, что поставки F-16 на Украине не станут сюрпризом для российских военных, поскольку у них есть способ справиться с ним. По мнению аналитика, Запад откладывает передачу истребителей из-за сомнений в успехе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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«Думаю, что и Запад знает, что Россия решит этот вопрос. Вот почему, на мой взгляд, Дания и Нидерланды недавно отложили поставку F-16 на шесть месяцев», — объяснил он.

Ранее издание Berlingske опубликовало материал о том, что Дания поставит Украине истребители F-16 на полгода позже планировавшегося. Впоследствии советник командования воздушных сил ВСУ усомнился в задержке поставок.

8 января заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк рассказал, что в стране началась подготовка аэродромов для использования западных истребителей.

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      Марина Совина
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