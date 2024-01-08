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22:01, 8 января 2024Бывший СССР

Минобороны Украины сообщило о подготовке аэродромов под F-16

Минобороны Украины: Киев готовит инфраструктуру аэродромов для приема F-16

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

На Украине началась подготовка аэродромов для использования западных истребителей F-16. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк в Telegram.

По его словам, Украина работает над введением до конца 2024 года «Быстрого трека», в его рамках была проведена оценка аэродромов. «Работа по интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины продолжается как внутри Украины, так и в рамках наших совместных с партнерами усилий в рамках деятельности международной коалиции военно-воздушных сил», — написал Павлюк.

По его словам, подготовка проходит в условиях постоянного использования инфраструктуры аэродромов, инженеров и пилотов для выполнения боевых задач.

Ранее представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат опроверг информацию о задержке поставок истребителей F-16 из Дании. Представитель ВСУ также добавил, что отправка самолетов на Украину в 2023 году не имела смысла, поскольку в стране еще готовится инфраструктура, а пилоты проходят обучение в других странах.

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      Марина Совина
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