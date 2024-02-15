Украине не позволят разместить F-16 на аэродромах стран НАТО

Игнат: страны НАТО не позволят разместить на своих базах переданные Украине F-16

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не позволят разместить переданные Киеву американские истребители F-16 на базах и аэродромах стран НАТО. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Киев-24».

«Рассчитывать, что будут использоваться базы других стран, — каждая страна и правительство думает о своей безопасности, тем более что вряд ли это возможно в коллективной безопасности, когда страна находится в Североатлантическом альянсе, НАТО. Есть определенные пункты, которые вряд ли позволят это сделать», — заявил военный.

Он добавил, что в Киеве рассчитывают на другую помощь от Запада: Украина крайне нуждается в системах противовоздушной обороны и боеприпасах к советским зенитно-ракетным установкам.

Ранее на Украине началась подготовка инфраструктуры для приема американских истребителей. Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, Киев консультируют западные инженеры.