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15:50, 18 февраля 2024Бывший СССР

Названы сроки поставки истребителей Украине

Foreign Policy: истребители F-16 могут поставить ВСУ в июне 2024 года

Фото: Ole Berg-Rusten / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить истребители F-16 в июне 2024 года. Сроки поставки самолетов назвал глава Минобороны Литвы Арвидас Анусаускас, его цитирует Foreign Policy.

По словам литовского политика, о том, что новые истребители Украина сможет увидеть летом, говорит график, подтвержденный чиновниками Евросоюза на конференции по безопасности в Мюнхене.

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Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат признал, что Киев не смог бы принять истребители F-16, даже если бы их передали европейские союзники. В стране отсутствует необходимая для обслуживания самолетов инфраструктура, а также нет пилотов, способные управлять этой техникой. При этом истребители отказываются разместить на базах и аэродромах стран НАТО, рассказал он.

Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, поставка на Украину самолетов американского производства F-16 не способна кардинально поменять ситуацию на поле боя. Новая техника не станет «серебряной пулей», однако подготовленные пилоты «и хорошо оснащенные F-16 значительно усилят боевые возможности Украины», пообещал он.

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      Вячеслав Агапов
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