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19:18, 15 февраля 2024Мир

В НАТО признали неспособность F-16 поменять ситуацию на Украине

Генсек НАТО Столтенберг признал неспособность F-16 поменять ситуацию на Украине

Фото: Amir Cohen / Reuters

Поставка на Украину самолетов американского производства F-16 не способна кардинально поменять ситуацию на поле боя. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его цитирует РИА Новости.

«У этих самолетов много современного оборудования, что очень важно для Украины. Но нет серебряной пули, не существует какой-то одной системы, которая полностью поменяла бы ситуацию на поле боя или в воздухе», — признал генсек.

Столтенберг также отметил, что тем не менее должным образом подготовленные пилоты «и хорошо оснащенные F-16 значительно усилят боевые возможности Украины».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в стране занимаются подготовкой инфраструктуры для приема американских истребителей F-16.

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      Виктория Кондратьева
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