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12:01, 7 мая 2024Наука и техника

В России оценили обещанные Киеву F-16

Депутат Ивлев: российские самолеты фронтовой авиации превосходят F-16
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Reuters

Российские самолеты фронтовой авиации превосходят американские истребители F-16 Fighting Falcon, которые обещают поставить Киеву. Возможности самолетов оценил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости.

«Самолет F-16 различных модификаций — неплохая машина, испытанная США во многих современных агрессивных войнах. Недооценивать его было бы преступным. Но у наших современных самолетов фронтовой авиации лучше боевые возможности, раньше обнаруживает цель прицел, дальше поражают ракеты класса "воздух-воздух". А самое главное — это мастерство и готовность к подвигу летчиков России, которым, как поется в народной авиационной песне, все равно, с какой заразой воевать», — сказал он

Депутат предположил, что Киев не будет использовать F-16 над линией соприкосновения из-за господства российской авиации. Самолеты могут действовать из засад или на предельной дальности пуска ракет по важным объектам.

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Ивлев допустил, что характеристики F-16 более 30 лет детально изучают российские летчики и специалисты сил противовоздушной обороны (ПВО).

В апреле старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк сообщил, что F-16, которые получит Киев, не смогут снизить эффективность применения российских бомб с универсальными модулями планирования и коррекции. Российские самолеты сбрасывают планирующие бомбы вдали от линии соприкосновения, что вынудит пилотов F-16 залетать в зону действия систем ПВО.

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      Даниил Иринин
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