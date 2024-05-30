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16:37, 30 мая 2024Мир

В России предупредили об ответе на использование Украиной F-16

Депутат Чепа: Россия будет уничтожать F-16 на местах их базирования

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России будут уничтожать истребители F-16, которые западные страны планируют передать Украине, на местах их базирования, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Такой ответ на разрешение Дании использовать истребители для ударов по России он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Я несомненно понимаю, что мы будем в таком случае уничтожать эти цели на местах их базирования. Я считаю, что это будет правильно. А дальше мы учтем все действия разных стран, когда будем подводить итоги», — высказался Чепа.

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Ранее глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что ВСУ смогут использовать переданные Данией истребители F-16 для ударов по целям в России. Он отметил, что эта не новая позиция Копенгагена и это условие обсуждались с самого начала.

29 мая Бельгия пообещала передать Украине первую партию истребителей F-16 до конца года, однако запретила полеты над территорией России. Премьер-министр страны Александр де Кро уточнил, что часть этих самолетов планируется поставить Киеву до 2025 года.

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