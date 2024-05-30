Дания разрешила Украине использовать истребители F-16 для ударов по России

Глава МИД Дании Расмуссен: ВСУ смогут использовать F-16 для ударов по России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут использовать переданные Данией истребители F-16 для ударов по целям в России. Об этом заявил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен, сообщает издание «Европейская правда».

Он отметил, что эта не новая позиция Копенгагена и это условие обсуждались с самого начала.

«Когда мы обсуждали это с нашим комитетом по иностранным делам в парламенте, мы с самого начала четко дали понять, что это часть самообороны, чтобы было возможно также атаковать военные объекты на территории России», — сказал дипломат.

Ранее Бельгия пообещала передать Украине первую партию истребителей F-16 до конца года, однако запретила полеты над территорией России. Премьер-министр страны Александр де Кро уточнил, что часть этих самолетов планируется поставить Киеву до 2025 года.