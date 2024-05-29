Бельгия пообещала передать Украине F-16 с одним условием

Politico: Бельгия поставит Украине F-16, запретив полеты над Россией

Бельгия пообещала передать Украине первую партию истребителей F-16 до конца года, однако запретила полеты над территорией России. Об этом рассказало издание Politico.

Во вторник, 28 мая, страны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое предусматривает отправку 30 таких истребителей в срок до 2028 года. Премьер-министр Бельгии Александр де Кро уточнил, что часть этих самолетов планируется поставить Киеву до 2025 года. «Что касается использования оружия, то все пункты этого соглашения излагаются предельно ясно, оно предназначено для использования силами обороны Украины на территории Украины», — подчеркнул он.

Украина также подписала двустороннее соглашение о безопасности с Португалией. Согласно документу, Лиссабон будет обязан предоставить Киеву военную помощь на сумму не менее 126 миллионов евро в текущем году.