Украина и Португалия подписали соглашение о безопасности

Зеленский и премьер Португалии Монтенегро подписали соглашение о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегро подписали двустороннее соглашение о безопасности. Об этом сообщается в аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) украинского лидера.

Согласно подписанному документу, Португалия будет обязана передать Украине военную помощь на сумму не менее 126 миллионов евро в 2024 году. Также Лиссабон подтвердил свое участие в коалиции по предоставлению Киеву истребителей F-16 и артиллерийских боеприпасов.

В посте Зеленского сказано, что Португалия поддерживает представленную «формулу мира», в том числе ужесточая введенные против России санкции. Помимо этого, Португалия поддержит Украину на пути вступления в НАТО, отмечается в посте.

«Я благодарен премьер-министру Монтенегро, его правительству и португальскому народу за твердую поддержку Украины», — заключает Зеленский.

Ранее тем же днем, 28 мая, Украина подписала двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с Бельгией. Как сообщается, Зеленский в ходе визита в Бельгию подписал соглашение с премьер-министром страны Александром де Кроо. Договор заключен сроком на 10 лет и включает в себя как гарантии безопасности, так и поставки вооружений Киеву.