В Латвии оценили возможность ударов ВСУ по России
Президент Латвии поддержал идею нанесения Киевом ударов по территории РФСюжетРоссия и НАТО:
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал возможность Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары по территории России. Об этом он высказался в беседе с CNN.
Политик заявил, что не видит причин, по которым следует препятствовать ВСУ наносить удары по России. По его оценкам, военные успехи российских войск являются «следствием неспособности Запада обеспечить Украину оружием и введения ограничений» на его применение.
Ранее Парламентская ассамблея НАТО разрешила Украине атаковать территорию России оружием альянса. Соответствующая поправка к итоговой декларации была принята на весенней сессии в Софии большинством голосов.