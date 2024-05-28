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08:58, 28 мая 2024Бывший СССР

В Латвии оценили возможность ударов ВСУ по России

Президент Латвии поддержал идею нанесения Киевом ударов по территории РФ
СюжетРоссия и НАТО:
Эдгарс Ринкевичс

Эдгарс Ринкевичс. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал возможность Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары по территории России. Об этом он высказался в беседе с CNN.

Политик заявил, что не видит причин, по которым следует препятствовать ВСУ наносить удары по России. По его оценкам, военные успехи российских войск являются «следствием неспособности Запада обеспечить Украину оружием и введения ограничений» на его применение.

Ранее Парламентская ассамблея НАТО разрешила Украине атаковать территорию России оружием альянса. Соответствующая поправка к итоговой декларации была принята на весенней сессии в Софии большинством голосов.

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      Марина Совина
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