В Латвии оценили возможность ударов ВСУ по России

Президент Латвии поддержал идею нанесения Киевом ударов по территории РФ

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал возможность Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары по территории России. Об этом он высказался в беседе с CNN.

Политик заявил, что не видит причин, по которым следует препятствовать ВСУ наносить удары по России. По его оценкам, военные успехи российских войск являются «следствием неспособности Запада обеспечить Украину оружием и введения ограничений» на его применение.

Ранее Парламентская ассамблея НАТО разрешила Украине атаковать территорию России оружием альянса. Соответствующая поправка к итоговой декларации была принята на весенней сессии в Софии большинством голосов.

