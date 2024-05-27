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21:17, 27 мая 2024Мир

Парламентская ассамблея НАТО разрешила Украине атаковать Россию оружием альянса

Парламентская ассамблея НАТО разрешила Киеву атаковать Россию оружием альянса

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Парламентская ассамблея НАТО разрешила Украине атаковать территорию России оружием альянса, соответствующая поправка к итоговой декларации была принята на весенней сессии в Софии большинством голосов, передает ТАСС.

Участники ассамблеи заявили, что Киев может наносить удары по легитимным целям на российской территории. Девять стран высказались против данной инициативы.

Кроме того, большинством голосов было принято заявление о поддержке Украины «вплоть до ее победы», один представитель воздержался, один высказался против.

В весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО принимали участие около 400 парламентариев стран альянса и 25 стран-партнеров. Обсуждались вопросы обороны и безопасности, в том числе в контексте поддержки Киева и приоритетов грядущего саммита блока в Вашингтоне.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине бить западным оружием по территории России. Он попросил союзников подумать о снятии ограничений на использование переданного Киеву дальнобойного оружия.

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      Марина Совина
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