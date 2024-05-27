Генсек НАТО призвал разрешить Киеву бить западным оружием по России. Кремль заявил, что альянс впал в «военный экстаз»

Песков заявил о военном экстазе НАТО от украинского конфликта

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине бить западным оружием по территории России. Он попросил союзников подумать о снятии ограничений на использование переданного Киеву дальнобойного оружия.

Я считаю, что эти ограничения должны быть отменены. Но эти ограничения принимаются на национальном уровне. И это решение останется на национальном уровне Йенс Столтенберг генсек НАТО

Глава блока указал, что Киеву следует самостоятельно решать, как использовать переданное вооружение, поскольку оно «перестает быть оружием НАТО и становится оружием Украины».

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В Кремле слова Столтенберга назвали «впадением в военный экстаз»

Комментируя слова генсека альянса, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО занимается повышением градуса эскалации. Он указал, что это не могло быть лишь личным мнением Столтенберга, так как он является официальным лицом.

НАТО заигрывает с военной риторикой, впадает в «военный экстаз». Это та реальность, с которой нам нужно иметь дело и дальше

Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Песков также назвал заявление Столтенберга о намерении НАТО не вступать в прямое столкновение с Россией противоречивым. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что НАТО уже напрямую вовлечена в конфликт.

В Италии Столтенберга призвали остановиться, назвав «опасным господином»

Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини назвал генсека НАТО «опасным господином» и призвал его остановиться. Сальвини считает, что после слов о снятии ограничений на удары Киева по РФ Столтенбергу следует поправиться, после чего извиниться или уйти в отставку.

Разговоры о третьей мировой войне, о западном, европейском и итальянском оружии, способном нанести удар и убивать внутри России, кажутся мне очень, очень опасными и безрассудными Маттео Сальвини вице-премьер Италии

Несколькими днями ранее глава МИД Италии Антонио Таяни отмечал, что страна не поддерживает удары Украины по России. «Мы не направим ни одного итальянского солдата на Украину, и наше военное оборудование должно использоваться внутри Украины», — подчеркнул он. Такого же мнения придерживается и Сальвини, по словам которого, о разрешении бить по РФ не может быть речи.

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Столтенберг призвал отменить ограничения из-за ситуации под Харьковом

Ситуация под Харьковом стала триггером для того, чтобы разрешить Киеву применять западное оружие по российской территории, пояснил Столтенберг. Он отметил, что из-за запрета на атаку военных целей на территории РФ Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с проблемой обороны. Снятие запрета в этом случае генсек НАТО назвал самообороной.

Он уточнил, что 99 процентов оружия Киеву поставляют страны Североатлантического альянса, и заверил, что оно «помогло нанести серьезные потери Российской армии». При этом Столтенберг заявил о необходимости избежать эскалации.

В российском МИД заявили о превышении генсеком НАТО полномочий

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова генсека альянса, заявил, что Столтенберг превысил свои полномочия. Лавров усомнился, что генсек может взять на себя подобную ответственность и выступить от имени всех членов блока.

Он также указал, что инициатива Столтенберга вызвала неоднозначную реакцию внутри самого блока. Так, Лавров напомнил о неодобрении идеи премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая накануне призывала Столтенберга к осторожности в высказываниях.