Лавров заявил о превышении Столтенбергом полномочий из-за Украины

Лавров: призывами к ударам ВСУ по России Столтенберг превысил полномочия

Призывая к ударам Вооруженными силами Украины (ВСУ) по России западным оружием, генсек НАТО Йенс Столтенберг превысил полномочия. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает Telegram-канал «Вы слушали маяк».

«Я сомневаюсь, что генсекретарь может брать на себя такую ответственность, выступать от имени членов блока, когда тема для них обсуждалась в рамках НАТО, я имею в виду (...) Я считаю, он превысил свои полномочия», — рассказал он.

Лавров также указал, что инициатива Столтенберга вызвала неоднозначную реакцию внутри самого военного блока. В частности, он напомнил о неодобрении идеи премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Ранее портал Euractiv сообщал, что итальянское правительство выступило против призыва Столтенберга к союзникам разрешить ВСУ использовать поставляемое Западом оружия для нанесения ударов по целям на территории России. В частности, министр иностранных дел Антонио Таяни раскритиковал генсека, указав, что подобные идеи должны решаться коллективно.