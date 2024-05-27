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16:22, 27 мая 2024Мир

Лавров заявил о превышении Столтенбергом полномочий из-за Украины

Лавров: призывами к ударам ВСУ по России Столтенберг превысил полномочия
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Призывая к ударам Вооруженными силами Украины (ВСУ) по России западным оружием, генсек НАТО Йенс Столтенберг превысил полномочия. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает Telegram-канал «Вы слушали маяк».

«Я сомневаюсь, что генсекретарь может брать на себя такую ответственность, выступать от имени членов блока, когда тема для них обсуждалась в рамках НАТО, я имею в виду (...) Я считаю, он превысил свои полномочия», — рассказал он.

Лавров также указал, что инициатива Столтенберга вызвала неоднозначную реакцию внутри самого военного блока. В частности, он напомнил о неодобрении идеи премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Ранее портал Euractiv сообщал, что итальянское правительство выступило против призыва Столтенберга к союзникам разрешить ВСУ использовать поставляемое Западом оружия для нанесения ударов по целям на территории России. В частности, министр иностранных дел Антонио Таяни раскритиковал генсека, указав, что подобные идеи должны решаться коллективно.

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      Максим Габриелян
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