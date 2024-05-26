«Некоторые надышались». ВСУ применили химоружие против российских военных. Что об этом известно?

Алехин: ВСУ применили химоружие против ВС РФ в Харьковской области около Липцов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили химическое оружие против российских войск, утверждает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.

По его словам, это произошло в Харьковской области близ города Липцы. Дата атаки не называется. Однако полковник указал, что применение химоружия украинские войска готовили как минимум месяц — после прибытия токсических веществ в Харьков.

Применение химоружия могли готовить месяц

Алехин сообщил, что об атаке ему рассказали военные медики (сам он находится в Белгородской области). Под Липцами идут бои по всей линии коттеджно-дачного кластера, расположенного левее Травянского водохранилища, указал полковник. Вследствие этого ВСУ и могли решиться на применение химоружия.

Пришлось отойти на заранее подготовленные позиции. Некоторые наши военнослужащие надышались этим, что вызвало рвотный рефлекс Геннадий Алехин военный обозреватель, полковник запаса

Эксперт предполагает, что атака готовилась заранее. Он сообщил, что около месяца назад на железнодорожную станцию Основа, что на юге Харькова, привезли, предположительно, токсические вещества в ящиках в закрытых вагонах. «Именно там, по оперативной информации, находились вот эти снаряды с химической начинкой», — отметил полковник запаса.

Какое именно химоружие было применено, пока неизвестно, это намерены выяснить российские специалисты и собрать весомую доказательную базу, указал Алехин. «Применение боеприпасов, начиненных химическими веществами запрещено международной конвенцией», — напомнил он.

Обозреватель также подчеркнул, что вся приведенная информация — предварительная, и требует уточнения.

Сообщения о применении ВСУ химоружия периодически появлялись и ранее

В мае жители села Семеновка в Донецкой народной республике рассказали, что ВСУ применяли против них боевые отравляющие вещества. «Было такое ощущение: задышка, вкус во рту типа миндаля и вкус металла, задыхались люди, рвота открывалась у людей», — описал ощущения местный житель Сергей, эвакуированный российскими военнослужащими из зоны боевых действий в конце апреля.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

По его словам, отравляющие вещества ВСУ сбрасывали с беспилотников. Он вспомнил, как однажды дрон пытался сбросить снаряд точно рядом с подвалом, где укрывались люди, однако большое дерево, растущее неподалеку от погреба, помешало ему это сделать. Другой очевидец — Андрей — рассказал, что химическое вещество «било в нос как нашатырь». Затем начинали идти слезы и появлялись проблемы с дыханием.

В апреле стало известно, что российские солдаты на артемовском направлении обнаружили самодельные боеприпасы ВСУ, начиненные белым фосфором. Солдаты украинской армии использовали запрещенные боеприпасы в комбинации с дронами.

Также утверждалось, что ВСУ применили химическое оружие в районе Клещеевки. Это мог быть адамсит (DМ) — отравляющее вещество, которое при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако. Адамсит оказывает воздействие на дыхательные пути, вызывает замедление частоты сердцебиения, повышение давления и внезапную остановку дыхания.

Россия отвергает встречные обвинения в использовании химоружия

В начале мая США ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России. А Госдепартамент США обвинил РФ в использовании отравляющего вещества хлорпикрина, но не привел доказательств.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался, что эти обвинения являются голословными. «Мы видели новости на этот счет. Как всегда такие обвинения звучат абсолютно голословно, ничем не подкреплены», — сказал он.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, в свою очередь, назвал эти обвинения одиозными и необоснованными. «В категорию "безальтернативных" шагов по противостоянию России местный официоз записывает самые разномастные меры. В том числе — абсолютно одиозные и ничем не подкрепленные обвинения в адрес Российской Федерации в использовании химического оружия», — отметил дипломат.