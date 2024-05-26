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16:48, 26 мая 2024Россия

ВСУ уличили в применении химоружия в Харьковской области

Полковник Алехин: ВСУ применили химоружие в Харьковской области близ Липцов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военный обозреватель полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили химическое оружие в Харьковской области близ города Липцы. Его слова приводит Ura.ru.

Алехин утверждает, что о химоружии ему рассказали военные медики. «Некоторые наши военнослужащие надышались этим, что вызвало рвотный рефлекс», — пояснил полковник, находящийся в Белгородской области.

Он заявил также, что применение химоружия готовилось украинскими военными заранее, указав, что месяц назад ящики с ним привезли в закрытых вагонах на станцию Основа, которая находится на Харьковском узле. Какое именно оружие было применено, пока неизвестно, это намерены выяснить российские специалисты.

Ранее в апреле утверждалось, что ВСУ сбросили химоружие с фосфором у Клещеевки на артемовском направлении в Донецкой народной республике. Колбы с опасным веществом украинские военные сбрасывали с беспилотников.

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      Антон Похиляк
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