Полковник Алехин: ВСУ применили химоружие в Харьковской области близ Липцов

Военный обозреватель полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили химическое оружие в Харьковской области близ города Липцы. Его слова приводит Ura.ru.

Алехин утверждает, что о химоружии ему рассказали военные медики. «Некоторые наши военнослужащие надышались этим, что вызвало рвотный рефлекс», — пояснил полковник, находящийся в Белгородской области.

Он заявил также, что применение химоружия готовилось украинскими военными заранее, указав, что месяц назад ящики с ним привезли в закрытых вагонах на станцию Основа, которая находится на Харьковском узле. Какое именно оружие было применено, пока неизвестно, это намерены выяснить российские специалисты.

Ранее в апреле утверждалось, что ВСУ сбросили химоружие с фосфором у Клещеевки на артемовском направлении в Донецкой народной республике. Колбы с опасным веществом украинские военные сбрасывали с беспилотников.