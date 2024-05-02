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12:27, 2 мая 2024Россия

Кремль ответил на обвинения России в использовании химоружия

Песков назвал голословными обвинения в адрес России в использовании химоружия

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Обвинения в адрес России в использовании химического оружия являются голословными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Так представитель Кремля ответил на заявления США о том, что Россия якобы применяла против Вооруженных сил Украины (ВСУ) хлорпикрин.

«Мы видели новости на этот счет. Как всегда такие обвинения звучат абсолютно голословно, ничем не подкреплены», — сказал он.

Накануне стало известно, что Вашингтон ввел санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России из-за якобы применения ими химоружия в ходе боевых действий на Украине.

В частности, Госдепартамент США обвинил Россию в использовании отравляющего вещества хлорпикрина, но не привел доказательств.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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