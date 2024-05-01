США ввели санкции против войск РХБ защиты

Минфин США сообщил о санкциях против войск РХБЗ

Соединенные Штаты ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России. Об этом сообщил Минфин США.

Как пояснили в американском ведомстве, данное лицо внесено в список за деятельность в секторе экономики РФ, предназначенном для поддержки российской военно-промышленной базы. Кроме того, в санкционный список вошли десятки физлиц, которые США подозревают в причастности к российскому военно-промышленному комплексу и связанных с ним компаний.

Ранее сообщалось, что Минфин США включил в ограничительный список 29 физических и 250 юридических лиц, связанных с Россией. При этом вторичные санкции затронули людей и компании из третьих стран, в том числе Азербайджана, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Китая.

