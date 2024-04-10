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05:19, 10 апреля 2024Бывший СССР

Сбрасывали колбы с беспилотников. В России обвинили украинских военных в применении химоружия под Клещеевкой

Источник в силовых структурах: ВСУ применили химоружие в районе Клещеевки

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российские силовики обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в применении химического оружия в районе Клещеевки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Может применяться адамсит (DМ) — отравляющее вещество, при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако

источник в силовых структурах

Адамсит оказывает воздействие на дыхательные пути, вызывает замедление частоты сердцебиения, повышение давления и внезапную остановку дыхания.

Как уточняет РИА Новости, силовики предоставили видеозапись, на которой зафиксированы неразорвавшиеся стеклянные колбы с отравляющим веществом. По заключению экспертов, в состав боеприпаса входит газ, раздражающий слизистые оболочки человека. Возможно, это белый фосфор, кодификатор вещества М-15.

Указанный химикат может представлять опасность для жизни в зависимости от концентрации и количества, попавшего в организм. Оно вызывает кашель и приводит к ожогам верхних дыхательных путей.

Источник агентства пояснил, что украинские военные сбрасывали колбы с отравляющи веществом на российские позиции с беспилотников.

Об использовании ВСУ токсичных химикатов стало известно в феврале 2023 года. Тогда по информации советника главы Донецкой народной республики Яна Гагина, украинская армия применила запрещенное оружие на артемовском и соледарском направлениях.

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Киев обвинили в использовании токсичных химикатов против российских военных

В начале марта постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что Киев использует против российских военных поставляемые Западом токсичные химикаты.

Киевский режим использует против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов — от удобрений, пестицидов, дефолиантов, едких чистящих средств и лакокрасочной продукции до биотоксинов и химикатов

Владимир Тарабринпостпред России при ОЗХО

По его словам, расследование случаев применения Украиной химикатов ведется в соответствии с требовании Конвенции о запрещении химического оружия.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий высказался о том, что украинские военные способны применить любое оружие на фронте, в том числе и химическое.

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ОЗХО проверит информацию о применяемых Украиной химикатах

Тарабрин отметил, что ОЗХО получила информацию о применении Вооруженными силами Украины токсичных химикатов и тщательно проверит зафиксированные факты.

Технический секретариат пока фиксирует информацию, предоставляемую российской стороной, и проводит ее проверку. Рассчитываем, что он будет придерживаться взвешенной позиции, профессионально и в деполитизированном ключе реагировать на передаваемые в его распоряжение факты

Владимир Тарабринпостпред России при ОЗХО

Запад не смог опровергнуть предоставленные Россией данные

Позднее постпред заявил, что западные представители организации не смогли опровергнуть предоставленные Россией данные.

По его словам, на заседании в штаб-квартире присутствовали около 20 делегаций развивающихся стран, расследование заинтересовало неангажированных представителей.

Представители западного лагеря на наше мероприятие не пришли. Что не помешало им привычно назвать предоставленные нами сведения российской дезинформацией и пропагандой. Однако как-либо опровергнуть нас они не смогли

Владимир Тарабринпостпред России при ОЗХО

Дипломат также сообщил о передаче ОЗХО информации о планах Украины устроить теракт с применением химического оружия американского происхождения. По его словам, диверсанты ВСУ намеревались использовать аналог боевого отравляющего вещества BZ против российских военнослужащих.

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      Марина Совина
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