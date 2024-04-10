Сбрасывали колбы с беспилотников. В России обвинили украинских военных в применении химоружия под Клещеевкой
Российские силовики обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в применении химического оружия в районе Клещеевки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Может применяться адамсит (DМ) — отравляющее вещество, при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако
Адамсит оказывает воздействие на дыхательные пути, вызывает замедление частоты сердцебиения, повышение давления и внезапную остановку дыхания.
Как уточняет РИА Новости, силовики предоставили видеозапись, на которой зафиксированы неразорвавшиеся стеклянные колбы с отравляющим веществом. По заключению экспертов, в состав боеприпаса входит газ, раздражающий слизистые оболочки человека. Возможно, это белый фосфор, кодификатор вещества М-15.
Указанный химикат может представлять опасность для жизни в зависимости от концентрации и количества, попавшего в организм. Оно вызывает кашель и приводит к ожогам верхних дыхательных путей.
Источник агентства пояснил, что украинские военные сбрасывали колбы с отравляющи веществом на российские позиции с беспилотников.
Об использовании ВСУ токсичных химикатов стало известно в феврале 2023 года. Тогда по информации советника главы Донецкой народной республики Яна Гагина, украинская армия применила запрещенное оружие на артемовском и соледарском направлениях.
Киев обвинили в использовании токсичных химикатов против российских военных
В начале марта постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что Киев использует против российских военных поставляемые Западом токсичные химикаты.
Киевский режим использует против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов — от удобрений, пестицидов, дефолиантов, едких чистящих средств и лакокрасочной продукции до биотоксинов и химикатов
По его словам, расследование случаев применения Украиной химикатов ведется в соответствии с требовании Конвенции о запрещении химического оружия.
До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий высказался о том, что украинские военные способны применить любое оружие на фронте, в том числе и химическое.
ОЗХО проверит информацию о применяемых Украиной химикатах
Тарабрин отметил, что ОЗХО получила информацию о применении Вооруженными силами Украины токсичных химикатов и тщательно проверит зафиксированные факты.
Технический секретариат пока фиксирует информацию, предоставляемую российской стороной, и проводит ее проверку. Рассчитываем, что он будет придерживаться взвешенной позиции, профессионально и в деполитизированном ключе реагировать на передаваемые в его распоряжение факты
Запад не смог опровергнуть предоставленные Россией данные
Позднее постпред заявил, что западные представители организации не смогли опровергнуть предоставленные Россией данные.
По его словам, на заседании в штаб-квартире присутствовали около 20 делегаций развивающихся стран, расследование заинтересовало неангажированных представителей.
Представители западного лагеря на наше мероприятие не пришли. Что не помешало им привычно назвать предоставленные нами сведения российской дезинформацией и пропагандой. Однако как-либо опровергнуть нас они не смогли
Дипломат также сообщил о передаче ОЗХО информации о планах Украины устроить теракт с применением химического оружия американского происхождения. По его словам, диверсанты ВСУ намеревались использовать аналог боевого отравляющего вещества BZ против российских военнослужащих.