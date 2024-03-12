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20:31, 12 марта 2024Бывший СССР

ОЗХО проверит информацию о применении украинской армией токсичных химикатов

Тарабрин: ОЗХО проверит информацию о применении ВСУ токсичных химикатов

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила информацию о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) токсичных химикатов и тщательно проверит зафиксированные факты. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин.

«Технический секретариат пока фиксирует информацию, предоставляемую российской стороной, и проводит ее проверку. Рассчитываем, что он будет придерживаться взвешенной позиции, профессионально и в деполитизированном ключе реагировать на передаваемые в его распоряжение факты», — передаются в публикации слова российского постпреда.

Об использовании ВСУ токсичных химикатов стало известно в феврале 2023 года. Тогда по информации советника главы Донецкой народной республики Яна Гагина, украинская армия применила запрещенное оружие на артемовском и соледарском направлениях.

Ранее Тарабрин также сообщил о передаче ОЗХО информации о планах Украины устроить теракт с применением химического оружия американского происхождения. По его словам, диверсанты ВСУ намеревались использовать аналог боевого отравляющего вещества BZ против российских военнослужащих.

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      Глеб Палехов
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