Тарабрин: ОЗХО проверит информацию о применении ВСУ токсичных химикатов

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила информацию о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) токсичных химикатов и тщательно проверит зафиксированные факты. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин.

«Технический секретариат пока фиксирует информацию, предоставляемую российской стороной, и проводит ее проверку. Рассчитываем, что он будет придерживаться взвешенной позиции, профессионально и в деполитизированном ключе реагировать на передаваемые в его распоряжение факты», — передаются в публикации слова российского постпреда.

Об использовании ВСУ токсичных химикатов стало известно в феврале 2023 года. Тогда по информации советника главы Донецкой народной республики Яна Гагина, украинская армия применила запрещенное оружие на артемовском и соледарском направлениях.

Ранее Тарабрин также сообщил о передаче ОЗХО информации о планах Украины устроить теракт с применением химического оружия американского происхождения. По его словам, диверсанты ВСУ намеревались использовать аналог боевого отравляющего вещества BZ против российских военнослужащих.