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20:01, 12 марта 2024Бывший СССР

Россия уведомила ОЗХО о планах Киева устроить теракт с американским химоружием

Тарабрин: РФ уведомила ОЗХО о планах Украины устроить теракт с химоружием из США

Фото: РИА Новости

Российская сторона уведомила Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), что Киев планирует устроить теракт с американским химоружием против военнослужащих РФ. Об этом сообщил постпред РФ при ОЗХО и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин, пишет РИА Новости.

«Сообщили в том числе и о раскрытых ФСБ России планах украинских спецслужб осуществить теракты против российских военнослужащих, представителей органов власти, политических и общественных деятелей с применением произведенного в США аналога токсичного вещества BZ», — сказал он.

Тарабрин уточнил, что указанное вещество входит в Список 2 Приложения по химикатам Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Россия также проинформировала, что по этому эпизоду ФСБ проводит мероприятия. По его словам, украинские силы продолжают постоянно применять против российских военных разные самодельные боеприпасы и гранаты с токсичными химическими субстанциями. Кроме того, они используют емкости с неизвестными химикатами, добавил Тарабрин.

В 2023 году советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявлял, что украинские военные применяют химоружие. Как он утверждал, армия Украины использовала его на соледарском и артемовском направлениях.

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      Кристина Есикова
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