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11:21, 6 февраля 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о применении украинскими войсками химоружия

Советник врио главы ДНР Гагин обвинил ВСУ в применении химоружия в Донбассе

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин обвинил украинских военных в применении химического оружия в Донбассе. Его цитирует ТАСС.

Как утверждает Гагин, Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили химоружие на соледарском и артемовском направлениях. По его словам, оттуда поступали сообщения о тошноте, рвоте и головокружении у российских бойцов.

По словам советника главы ДНР, украинская армия не впервые применяет химическое оружие. «Такое, в общем-то, было по всей линии фронта, когда с промышленных коптеров из специальных емкостей распыляли вещества, которые вызывали тошноту, удушье и кашель», — рассказал он.

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Алевтина Запольская
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