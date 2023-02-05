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08:41, 5 февраля 2023Бывший СССР

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал об использовании ВСУ гражданских для разведки

Боец ЧВК «Вагнер» заявил об использовании ВСУ гражданских лиц для разведки в Артемовске

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в беседе с РИА Новости рассказал, что во время штурма Артемовска группа неоднократно сталкивалась с тем, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР) используют для разведки гражданских лиц.

По его словам, украинские военные переодевают гражданских в свою форму и «выдвигают их до перекрестка, они там танцуют, потом возвращаются обратно». Боец заявил, что таким образом ВСУ проводят разведку, чтобы выявлять огневые точки.

Вагнеровец пояснил, что использование такого живого щита усложняет штурм города, поскольку ограничивает использование артиллерии, а также усложняет зачистку зданий, так как часто в подвалах находятся мирные жители.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» сообщил, что сложность штурма города Соледар состояла в том, что в подвалах находились гражданские, а дома в центре были хорошо укреплены.

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Марина Совина
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